L'Inter si suicida a Bologna e lascia un'autostrada al Milan verso lo scudetto: adesso ai rossoneri basteranno 10 punti nelle ultime 4 gare per assicurarsi il tricolore visto il vantaggio negli scontri diretti. "La sconfitta è epica e il colossale sbaglio di Ionut Radu, il portiere sostituto di Handanovic, in panchina per mal di schiena, evoca vecchi fantasmi, tipo la papera di Sarti a Mantova nel 1967, che costò uno scudetto alla Grande Inter di Helenio Herrera - commenta la Gazzetta dello Sport -. A quattro giornate dalla fine nulla è scritto, però il Milan, con tre vittorie e un pareggio, si prenderebbe il campionato a prescindere dai risultati altrui. A 84 pari il titolo sarebbe suo. L’Inter si è auto-flagellata nel modo più impensabile. Su una rimessa laterale all’indietro di Perisic, un errore nell’errore, perché in quelle situazioni la palla non si indirizza verso la porta, Radu ha fallito lo stop, Sansone si è avventato sul liscio e ha spinto la palla in rete. Un tonfo pazzesco. Nessuno crocifigga il ragazzo, ma sarà dura dissociare la sua immagine da questo “default”, se l’Inter non vincerà lo scudetto 2022. Non ci riuscì Sarti portiere dell’Inter ’67, figuriamoci Radu".