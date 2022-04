Saranno Dumfries e Dzeko le novità di formazione contro la Roma rispetto al derby di Coppa Italia vinto qualche giorno fa. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'olandese partirà dal 1' a destra mentre il bosniaco è in vantaggio su Correa per affiancare Lautaro. Negli altri due ballottaggi, invece, Bastoni e Perisic sono in pole su Dimarco e Gosens.