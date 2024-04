I conti son presto fatti: battendo il Milan nel derby lunedì prossimo, l'Inter vincerebbe matematicamente lo scudetto. La distanza fra nerazzurri e rossoneri, dopo il doppio pari di ieri, infatti è rimasta invariata di 14 punti: dopo il derby mancheranno solo 5 giornate alla conclusione del torneo.

Secondo la Gazzetta dello Sport, è difficile stabilire se sul 2-2 di ieri sera abbiano inciso di più i meriti del Cagliari o le colpe dell'Inter. La voglia di salvezza degli uni ha prevalso sull'ansia da traguardo degli altri in un match descritto come "tumultuoso".

Per due volte in vantaggio, l'Inter si è fatta riprendere due volte: segno di una certa rilassatezza, ma a questo punto del campionato ci sta che la squadra in fuga con ampio margine "allenti la pedalata e si goda il panorama".