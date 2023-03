L'Inter è uno dei club in prima fila per Mateo Retegui, fresco di convocazione nella Nazionale di Mancini. Per l'attaccante del Boca Juniors, in prestito al Tigre dal febbraio 2022, i club nerazzurro ha già mosso i primi passi: La Gazzetta dello Sport parla di contatti con l'entourage del ragazzo per ottenere una corsia preferenziale sulla base del progetto tecnico che c'è su di lui. "La dirigenza nerazzurra lo ha osservato dal vivo anche in occasione del recente viaggio in Sudamerica del vice ds Baccin e ha parlato con Carlos José, il papà del classe 1999 nato a San Fernando. Al genitore, che è anche l'agente, è stato prospettato un percorso simile a quello di Lautaro", si legge.