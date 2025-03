Ed ora tutti sul carro di Simone Inzaghi. Messo sulla graticola fino a domenica pomeriggio, dal post-Atalanta è cambiata radicalmente la percezione sul tecnico nerazzurro. Almeno in Italia, perché all'estero si parla ormai da tempo dell'Inter di Inzaghi.

Oggi anche la Gazzetta dello Sport si accoda e mette in fila i complimenti per Simone, snocciolando statistiche che non vogliono dire tutto, ma qualcosa sì. Secondo la rosea, Inzaghi ha fatto centro con i giocatori, che gestisce in maniera democratica e stimola di partita in partita; Inzaghi ha conquistato Oaktree, la nuova proprietà, grazie allo stile in campo e fuori; Inzaghi non è mai stato in sintonia con la dirigenza come in questo momento della sua avventura all’Inter: lui, il presidente Marotta e il ds Ausilio sono un tutt’uno che rema compatto nella stessa direzione. Inzaghi, soprattutto, incarna sempre più i tratti dell’uomo dei sogni: con lui al timone l’Inter è tornata a pensare in grande, dal bis scudetto che manca dai tempi di Mourinho al... Triplete che dello Special One porta la sola e unica firma nella storia del calcio italiano.

Ed eccoci ai numeri: dopo 29 giornate, Mourinho aveva messo insieme 60 punti, mentre oggi Inzaghi ne ha 64. Il vantaggio sul Milan era di 1 punto, mentre oggi Simone è a +3 sul Napoli di Conte. Poi le reti subite: 26 allora e 27 oggi. Però se guardiamo ai gol fatti, allora la differenza è chiara: 65 oggi e 54 nel 2009-10. In Europa, l’Inter del Triplete aveva fatto 12 gol incassandone 7 nelle prime 10 gare; i colleghi di oggi sono a 15 gol segnati e appena 2 subiti, miglior difesa del continente.

Numeri e chiacchiere. Belle, certo, ma sarà solo il campo a dire se questo gruppo potrà essere il reale erede di quello leggendario del 2010. Quel che è certo - secondo la Gazzetta - è che la storia tra Inzaghi e l'Inter potrebbe essere ancora molto lunga. Nessuna delle parti intende separarsi e a fine stagione potrebbe arrivare un ulteriore rinnovo fino al 2028.