Nella giornata di ieri è andato in scena un vertice tra Inzaghi e la dirigenza dell'Inter e lo scenario è confermato: il club andrà alla ricerca di un difensore e l'obiettivo è Tomas Palacios. Non si tratta di un'operazione semplice perché il difensore argentino è di proprietà del Talleres con l'Independiente Rivadavia che vanta però un un diritto di riscatto della metà del cartellino. In sostanza c'è da trattare con due club e non con uno solo, ma l'Inter - assicura oggi La Gazzetta dello Sport - ha pronta un'offerta da 5 milioni di euro. "È questa la cifra che ha stabilito di investire la società nerazzurra, pronta all'affondo all'inizio della prossima settimana", scrive la rosea.

Per quanto riguarda l'attacco, invece, ieri Inzaghi ha fatto capire che probabilmente si resterà con cinque attaccanti, ma secondo il quotidiano è chiaro che l'Inter "farà di tutto" per cedere Joaquin Correa.

