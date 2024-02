Occhio al giallo. Stasera l'Inter ospiterà l'Atletico al Meazza per l'andata degli ottavi di Champions League e ci sono due giocatori in particolare che rischiano la squalifica in vista del match di ritorno a Madrid.

Si tratta di Mkhitaryan e Lautaro Martinez: entrambi sono in diffida e, ricevendo un'ammonizione stasera, salterebbero il ritorno in terra spagnola. Nell'elenco dei diffidati figura anche un terzo nerazzurro, si tratta di Asllani. A ricordarlo è la Gazzetta dello Sport.