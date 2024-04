L'eventuale svolta sul fronte del finanziamento non cambierà le strategie dell'Inter sul mercato. Lo assicura La Gazzetta dello Sport, sostenendo che Steven Zhang ha già chiesto ai dirigenti una gestione basata sul pareggio, con un sostanziale equilibrio tra entrate e uscite anche nella prossima sessione estiva. Rispetto alla scorsa estate il Viale della Liberazione non avranno però il diktat di abbassare li monte ingaggi, anche perché il costo complessivo della rosa si è abbassato in termini di ammortamenti.

Da qui la spiegazione degli arrivi a zero di Taremi e Zielinski che si unisce alla volontà di tenere tutti i big: l'unico giocatore "aggredibile" senza il via libera nerazzurro è Thuram, che ha una clausola rescissoria di 85 milioni di euro e piace al PSG. L'idea dell'Inter è comunque di finanziare la sua sessione con le cessioni di Dumfries, Oristanio, Sebastiano Esposito e quella eventualmente più dolorosa di Valentin Carboni, "a patto che per quest'ultimo arrivino offerte molto elevate". In entrata i nomi che piacciono sono sempre Bento in porta, Gudmundsson in attacco e Hermoso o Solet in difesa.

