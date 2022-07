Il recente evento di piazza Gae Aulenti per promuovere il lancio del nuovo kit nerazzurro targato Nike ha avvicinato ancora di più l’Inter al suo storico sponsor tecnico. Dietro le quinte, racconta La Gazzetta dello Sport, sono stati mesi di dure trattative dure per rinnovare il precedente contratto: la novità delle ultime ore è che su questo fronte i passi avanti ci sono stati e sono stati importanti, tanto che nelle prossime settimane si potrebbe chiudere un accordo con cifre più che doppie rispetto al precedente contratto . "La firma sarà messa su una nuova intesa che all’anno garantirà oltre 25 milioni di euro e per un periodo compreso tra cinque e otto anni . Proprio la durata dell’accordo è ancora uno dei punti su chi più si discute", precisa il quotidiano.

L'attuale contratto con Nike è valido fino al 2024, con l'ultimo rinnovo arrivato nel 2014 all'epoca di Erik Thohir con bonus e malus molto più alti della media. "Ai tempi, i nerazzurri non stavano nel gotha del Continente e dovevano accontentarsi di un fisso di 4 milioni. Ormai, però, la Champions è tornata casa e non a caso nell’ultima stagione Nike ha dato 12,5 milioni (l’anno prima un milione in più grazie allo scudetto), anche se ha pure contestato l’accordo Inter-Moncler. Dal 2019, peraltro, i nerazzurri hanno riacquistato i diritti di retail e licensing da Nike per gestire in proprio la rete di vendita dei prodotti: nel 2020-21 sono arrivati oltre 4 milioni di ricavi solo da questa voce", conclude il quotidiano.