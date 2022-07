Nell'amichevole di Ferrara contro il Monaco non è detto che si possano rivedere subito in campo i vari Dumfries, De Vrij, Brozovic, Barella, Bastoni e Calhanoglu , ma Inzaghi continua a portare avanti gli esperimenti. In concreto, secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro continuerà a testare anche il 3-4-1-2 che può rilanciare Correa . Per giocare in quel modo, però, serve equilibrio anche in mezzo al campo.

"In questo senso va l’altro grande esperimento di Inzaghi, quello del doppio play, con la curiosità di provare Brozovic insieme ad Asllani, che tanto ha impressionato in questa prima fase di preparazione - ipotizza la rosea -. Logicamente gli esperimenti non si fermano qui, perché Inzaghi riproporrà anche la nuova coppia di esterni costituita da Gosens e Bellanova. Probabile anche la presenza di Mkhitaryan, magari per uno spezzone come contro il Lugano, perché l’armeno ha bisogno di inserirsi e acquisire ritmo dopo le noie muscolari rimediate in finale di Conference League". Il trio difensivo vedrà ancora partire dall'inizio Darmian e D’Ambrosio, mentre tra i pali ci sarà spazio anche per Onana.