Frattesi e Lukaku al Milan? La notizia del possibile doppio colpo rossonero è stata data dalla Gazzetta dello Sport, che ha sparato l'indiscrezione di mercato tutta da confermare. La stessa Gazzetta, all'interno della medesima edizione del giornale di oggi, propone però anche la versione nerazzurra: Frattesi e Lukaku all'Inter. "Per gli uomini d’onore, la parola data vale più di mille contratti. Certo, sono chiacchiere, nulla di scritto, nulla di definitivo. Eppure, bastano all’Inter in questo momento per sentirsi ancora pienamente in corsa per Davide Frattesi. Sul capitolo Romelu Lukaku, invece, basterebbe riavvolgere il nastro degli ultimi dodici mesi per capire quanto il centravanti belga sia legato al mondo nerazzurro e quale sia la sua idea sul futuro. Ecco, dipendesse dalla “promesse” dei giocatori, Frattesi e Lukaku il prossimo anno sarebbero senza dubbio due giocatori dell’Inter. Ma in ballo ci sono tanti altri fattori e l’Inter non può sentirsi ancora al riparo da brutte sorprese. Anche perché l’a.d. Marotta non intende (e non può) partecipare ad aste", si legge.

Tutta una questione di soldi, secondo la Gazzetta. Per assicurarsi Frattesi, l'Inter deve prima cedere Brozovic che sarebbe pronto a dire sì all'Al-Nassr. Per Lukaku, il discorso si sposta sull'impossibilità di tesserare il belga a titolo definitivo: l'Inter chiede un altro anno di prestito, mentre il Chelsea vorrebbe monetizzare dalla cessione.

