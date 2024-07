Josep Martinez e Mehdi Taremi stanno convincendo sempre più l'Inter, e anche domani sera, in occasione della sfida contro il Las Palmas a Cesena, saranno titolari. La Gazzetta dello Sport sottolinea come il portiere spagnolo ex Genoa si sia fatto apprezzare per personalità, carisma e gioco con i piedi, oltre che per l'indole da leader; primi giorni nerazzurri importanti anche Taremi, tre gol nelle prime due partite. A centrocampo, nuova titolarità per Henrikh Mkhitaryan insieme a Piotr Zielinski, mentre i giocatori azzurri reduci dagli Europei dovranno vedersi nella ripresa.

Con loro anche Francesco Acerbi, che sta tornando a pieno regime dopo l’operazione che gli ha fatto saltare l’Europeo. Marko Arnautovic, infine, tornerà domani per allenarsi con la squadra. Al momento non ha offerte, ma l’età e il rendimento impongono valutazioni in chiave futura.

