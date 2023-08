Chiusi gli acquisti di Carlos Augusto e Marko Arnautovic, l'Inter si concentra sul difensore centrale che manca in rosa. In dirigenza, con in mano quanto rimasto dal budget per la punta (si è speso meno di quanto preventivato) "Ci si prenderà nuovi giorni di riflessione per scegliere il profilo più adatto - si legge sulla Gazzetta dello Sport - Anche in questo caso, Inzaghi pretende un centrale fatto e finito, non un giovane da svezzare (c'è già Bisseck). Il tecnico ha chiesto l'ex Bologna Tomiyasu e l'Arsenal ha aperto alla vendita, ma dopo sabato tutto è più complicato: Timber è andato k.o. al ginocchio destro ed è da verificare se il giapponese sarà ora bloccato".

Motivo per cui potrebbe tornare di moda il nome di Chalobah, in recupero da un problema muscolare e che vorrebbe trasferirsi a Milano.