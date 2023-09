Grazie alla doppietta di Lautaro e al gol, che è andata ad aggiungersi al gol, all'assist e al rigore procurato da Marcus Thuram, ieri a San Siro è nata ufficialmente la ThuLa, ovvero, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, 'un marchio registrato con l’ambizione di soppiantare la Lu-la che non c’è più. Non c’è più neppure virtualmente, se è vero che Lautaro ha pure smesso (ormai da tempo) di seguire Lukaku sugli account social".

A margine del 4-0 alla Fiorentina in cui è stato mattatore, il capitano dei nerazzurri ha dimenticato l'ex compagno Big Rom, fa notare la rosea: "Sono contento di giocare con Thuram, che è un grande. Come pure Arnautovic. E come Sanchez. Sono felicissimo di aver loro come compagni. L'esultanza? No, io non esultato così", le sue parole a DAZN. Insomma, Romelu non è stato né citato durante le interviste né imitato in campo.