L'Inter si avvicina al match di campionato contro il Sassuolo, in programma sabato alle 15, dovendo fronteggiare un'emergenza pesante in attacco. Oltre a Romelu Lukaku, che oggi si sottoporrà a nuovi esami per valutare a che punto è la guarigione della coscia sinistra, per la trasferta di Reggio Emilia è un dubbio anche Joaquin Correa, finito ko contro il Barcellona per un risentimento tendineo al ginocchio sinistro che verrà valutato giorno per giorno. Per questi motivi, riferiscono i colleghi della Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi ha deciso di aggregare al gruppo della prima squadra anche un altro Primavera dopo Valentin Carboni, ovvero Dennis Curatolo, non il promettente polacco Jan Zuberek che sta recuperando dopo un infortunio.