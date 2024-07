Ieri l'Inter ha salutato anche Audero, non riscattato dalla Samp. E dunque si è liberato il posto di vice-Sommer che, con ogni probabilità, verrà occupato da Josep Martinez, lo spagnolo del Genoa.

Per il via libera - come conferma la Gazzetta dello Sport - è solo questione di giorni, magari di ore: le visite mediche del portiere, inizialmente previste per oggi, slitteranno ancora di qualche giorno. L'accordo con il Genoa è in via di definizione, ma siamo ai dettagli tecnici: ai rossoblù andranno 13 milioni più 2 di bonus.

Un investimento non banale, il primo del mercato su un cartellino considerando che Taremi e Zielinski sono arrivati da svincolati: Martinez diventerà il primo acquisto della nuova era targata Oaktree e punta a una maglia da titolare in futuro.