Inzaghi e Gasperini riflettono sulle strategie anche tenendo presente che fra 12 giorni si scontreranno in Supercoppa, nella prima semifinale del torneo. E allora la Gazzetta dello Sport approfondisce tre macro temi: le rotazioni, gli inamovibili e il programma di Natale.

Per quanto riguarda le rotazioni, in questa stagione il tecnico dei campioni d'Italia sembra aver pianificato a tavolino quanto e quale minutaggio concedere alla sua rosa in modo da avere il più possibile una condizione fisica omogenea fino in fondo. Al momento, però, non ci sono esigenze stringenti e così, almeno con il Como, in campo dovrebbero partire i migliori. Al contrario di Gasperini, che invece dovrebbe modificare la sua Atalanta con l'Empoli per poi sfoderare l'abito migliore con Lazio e, appunto, Inter.

A Milano non ci sono intoccabili, anche se Thuram e Lautaro fanno eccezione. A Bergamo, invece Hien, Kolasinac, De Roon, Ederson e Lookman sono perni imprescindibili.

Infine il programma di Natale. L’Inter partirà per Riad il 30 dicembre, un giorno in anticipo sull’Atalanta. Prima della partenza, due partite di campionato e cinque allenamenti ad Appiano, con tre giorni di riposo programmati. Gasperini, invece, prima della Lazio ha scelto di concedere solo un giorno di riposo, il 25, più mezza giornata precedente e mezza successiva: un “segnale” di invito a restare sintonizzatissimi sul lavoro.