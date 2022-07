Dopo diversi anni in cui la porta dell'Inter è stata monopolizzata da un unico portiere, nella prossima stagione due pari grado, Samir Handanovic e André Onana, si contenderanno il posto tra i pali, con tutti i pro e i rischi del caso. La coabitazione forzata - fa notare la Gazzetta dello Sport - dà a Simone Inzaghi l’opportunità di scegliere il più in forma, innescando una concorrenza positiva ma può pure esasperare i rapporti. Uno scenario già noto a Beppe Marotta che, nelle vesti di ad della Juve, assistette all'alternanza tra Gigi Buffon e Wojciech Szczesny nel 2017-18. In nerazzurro, è naturale pensare che il camerunese, dopo un periodo di ambientamento, prenda definitivamente possesso della titolarità avendo il vantaggio della carta d'identità, ma il 13 agosto, giorno di Lecce-Inter, nulla sarà scontato: "si inizia alla pari, con un naturale leggero vantaggio di Handanovic, dovuto al ruolo nello spogliatoio e ai 10 anni di onorato servizio ad Appiano. Ma ci sarà comunque un nuovo dosaggio delle forze: anche se Inzaghi battezzerà presto un titolare, l’altro sarà comunque chiamato in causa spesso", evidenzia la rosea. Una scelta dettata dall'esperienza, visto il precedente con Radu, la cui cattiva gestione è stata la causa principale dell'errore di Bologna.