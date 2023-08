Preso Yann Sommer dopo un corteggiamento lunghissimo, l'Inter ora sta incontrando non pochi ostacoli sulla strada per trovare il portiere che andrebbe a completare un reparto rimasto orfano in un colpo solo di Onana e Handanovic. Come conferma la Gazzetta dello Sport, il progetto originario di aggiungere anche il talento 21enne di Anatolij Trubin è praticamente naufragato per 'colpa' del Benfica che è vicino a prelevarlo dallo Shakhtar Donetsk per 10 milioni di euro più una maxi-percentuale agli ucraini sulla futura rivendita. Non semplice neanche la possibilità di avere già adesso un altro vice di alta qualità, il brasiliano Bento dell’Athletico Paranaense (qui la nostra l'esclusiva al ds Mattos), per cui i nerazzurri potrebbero decidere di riprovarci il prossimo anno di fronte alle chiusure dei dirigenti brasiliani. Per questo, chiosa la rosea, stanno salendo le quotazioni di Emil Audero, retrocesso con la Samp, in casa di apertura doriana al prestito.

