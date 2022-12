Marcus Thuram e Yunus Musah rappresentano due obiettivi di mercato prioritari per l'Inter di domani, che però Beppe Marotta e Piero Ausilio intendono iniziare a costruire da adesso provando a bruciare la ricca concorrenza, anche per abbassare l'età media della rosa. Ecco perché, secondo la Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni potrebbero andare in scena incontri decisivi con entrambi i nomi sul piatto. Il primo è quello per il francese in scadenza col Borussia Moenchengladbach: l'Inter e gli agenti si sono dati appuntamento dopo il Mondiale, col club forte del fatto di aver intascato il gradimento di massima del giocatore all’idea di provare un’esperienza in Serie A. Il progetto gli piace. A breve si passerà a discutere la questione economica, visto che l'Inter farà la sua offerta da sottoporre all'attenzione del figlio d'arte. Difficile, se non impossibile, che l’affare possa realizzarsi a gennaio. Si ragiona sulla prossima stagione cercando di capire cosa ne sarà degli attaccanti attualmente a disposizione: se Joaquin Correa è ormai finito in fondo alle gerarchie, per i restanti tre, ovvero Lautaro Martinez, Edin Dzeko e Romelu Lukaku, il futuro è tutto da definire.