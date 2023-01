La fine del mercato si avvicina e l'Inter aspetta di capire le possibili evoluzioni sul fronte Milan Skriniar, con il PSG che potrebbe convincersi a presentare, in extremis entro martedì, un’offerta ufficiale (servono almeno 20 milioni) per anticipare l'affare già a gennaio. "Durante gli ultimi contatti tra i club, il club parigino ha fatto sapere a parole di voler investire dieci milioni subito e che è pronto a spedire una mail su carta intestata per rendere ufficiale la proposta al club nerazzurro. Per il quale, però, dieci milioni non bastano, anche perché servirebbe poi rituffarsi sul mercato per cercare un eventuale sostituto, con scarsa liquidità - aggiorna La Gazzetta dello Sport -. L’Inter ha comunque cominciato a guardarsi intorno e a sondare possibili soluzioni last second, anche perché senza un’alternativa credibile e di livello, neanche una proposta indecente potrà essere presa in considerazione". La situazione è da considerare in evoluzione e nessuno scenario è da escludere.