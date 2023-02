Rasmus Hojlund si candida a diventare la nuova super plusvalenza dell'Atalanta: prelevato dallo Sturm Graz per 17 milioni, adesso il club orobico, complici le sue prestazioni extralarge, potrebbe chiedere anche più di 40 per il suo nuovo gioiellino. Bisognerà capire quando la Dea deciderà di lasciar partire il ragazzo, per il quale, garantisce la Gazzetta dello Sport, si sono già accesi i radar degli uomini mercato dei grandi club internazionali. "Quello che Hojlund sta facendo viene ovviamente monitorato con attenzione, non solo dal c.t. della Danimarca. I mezzi dei club di Premier sono superiori, e si sa, ma la sua parabola ha colpito anche i migliori club italiani. Che hanno tutti un centravanti, ma considerano tutti Hojlund il sostituto ideale per far fronte ad un’eventuale cessione (Osimhen, Vlahovic, Lukaku), o per rinforzare il reparto d’attcco. Ma oggi è più facile supporre, al netto di offerte irrinunciabili, che l’Atalanta voglia goderselo ancora un po’", si legge sulla Rosea.