Un super Mkhitaryan trascina l'Inter contro il Parma e la riposta a ridosso del Napoli dopo la frenata di Firenze. La Gazzetta dello Sport esalta la prestazione dell'armeno, letteralmente un uomo a tutto campo, decisivo tanto in fase offensiva quanto in quella difensiva.

La rosea non ha dubbi: è stato lui a indirizzare la parte di ieri a San Siro, senza minimamente avvertire il peso dei 36 anni. Decisivo nell'azione che ha stappato il match, con quello scatto bruciante e l'assist al bacio per Dimarco. "Abbagliante" la rapidità di pensiero e di tecnica con cui ha spedito Barella in porta per il 2-0. Grazie alla grande serata di Mkhitaryan, l’Inter ha vinto bene una partita che senza Capitan Miki avrebbe con ogni probabilità fatto sua lo stesso, ma con minore brillantezza.

E questo 3-1 rifilato al Parma è un avviso ai naviganti per lo scudetto. "La pagliuzza nell’occhio sono i gol sbagliati da Lautaro Martinez, il capitano vero. Il Toro se ne è mangiato uno clamoroso a porta aperta e un altro sempre davanti a Suzuki, bravo pure a dirgli di no su un colpo di testa. Come se non bastasse, l’arbitro ha concesso due rigori a Martinez e la Var li ha cancellati. Un momentaccio. Capitan Miki, il prossimo assist lo riservi a Capitan Lautaro".

