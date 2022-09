Handanovic con la Roma, Onana contro il Barcellona: il piano di Inzaghi è questo, ma a breve verrà fatta una scelta definitiva. Lo scrive stamane la Gazzetta dello Sport che, dunque, prevede lo stop all'alternanza tra i pali dell'Inter. "Handanovic è il capitano dell’Inter, non solo un portiere. E le frasi di Udine («Non sono io il problema, semmai posso essere una soluzione») sono state tanto pesanti quanto incisive. Inzaghi è chiamato a una scelta difficile , nei prossimi giorni. Ma allo stesso tempo, la chiarezza è necessaria", spiega la rosea .

Onana è il futuro dell'Inter, questo è certo. Ma l'alternanza attuale non potrà durare a lungo e anche alcuni giocatori avrebbero mostrato perplessità sulla discontinuità tra i pali. Ma le caratteristiche parecchio differenti tra i due impongono riflessioni approfondite: si va dal piazzamento sulle punizioni ai rilanci fino alla gestione coi piedi. Un cambio tra i pali è una delle scelte più complesse per un allenatore. Ora c'è attesa per la scelta definitiva che Inzaghi dovrà prendere.