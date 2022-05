La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: ieri all'Olimpico ha vinto la squadra più forte. "Di un Perisic mostruoso (2 gol, rigore innescato) si è detto, onore anche a Simone Inzaghi che ha disinnescato le amarezze di campionato, ha vinto due trofei nella sua prima stagione e anche ieri ha tirato dritto con le sue idee. Ha avuto ragione - sottolinea la Gazzetta -. A proposito di musi lunghi e corti, Allegri chiude la stagione con zero tituli. Alla Juve non succedeva da 10 anni".