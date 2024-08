Portare Albert Gudmundsson a Milano e Marko Arnautovic a Genova è una complessa opera di microingegneria, difficile da realizzare, ma comunque ancora possibile. Secondo la Gazzetta dello Sport, tutto dipenderà dall’eventuale mancato accordo della Fiorentina per lo stesso Gud: i viola restano in pole, ma attenzione allo scorrere della clessidra: ogni giorno che passa senza che l’islandese prenda domicilio a Firenze finisce per rendere ancora più marcata la strada verso il nerazzurro.

Com'è noto Gudmundsson preferirebbe l'Inter, anche per misurarsi con il palcoscenico della Champions League. E poi c'è il gradimento crescente di Gilardino per Arnautovic considerando il vuoto lasciato da Retegui.

Al momento - come riferisce la rosea - a regnare è una misteriosa attesa, alimentata dall’avvistamento degli agenti di Arnautovic in Liguria. Dopo la partita di sabato, il Genoa potrebbe fare definitivamente rotta su Arnautovic e, a quel punto, la dirigenza dell’Inter agirebbe di conseguenza, con l'austriaco che sarebbe pronto a farsi da parte. Correa, l'altro nome venuto fuori, 'scalda' meno Gilardino.

Va ricordato che Arna ha il contratto in scadenza nel 2025 e potrebbe trasferirsi a Genova a titolo definitivo, ma l’Inter non intende comprare per intero Gud, anche perché sulla testa dell’islandese pende in autunno un processo per molestie sessuali in patria. L'incastro si può comunque trovare, con pazienza.