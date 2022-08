Trattativa calda sull'asse Milano-Leverkusen: sul tavolo il nome di Robin Gosens . A sorpresa, quindi, il tedesco potrebbe lasciare l'Inter dopo appena sei mesi. Come conferma la Gazzetta dello Sport, il dirigente del Bayer Devin Ozek è in città con l’idea di andare fino in fondo e ieri sera ha pure assistito a Inter-Cremonese. "Tutto fa credere che l’affare possa definirsi, anche dopo il primo incontro tra le parti di ieri - si legge -. Due indizi lo raccontano. Il primo: Gosens ieri sera sarebbe dovuto scendere in campo dal primo minuto, la sua assenza si spiega con una trattativa in corso. Secondo segnale: l’Inter, nelle ultime ore, ha allacciato i contatti con lo Stoccarda offrendo un prestito con diritto di riscatto per l’esterno sinistro croato Borna Sosa , croato classe 1998".

Serve trovare l'incastro tra club. "Il Bayer Leverkusen per Gosens ha presentato due soluzioni: uno scambio con il 22enne olandese Mitchel Bakker, ex Ajax e Psg valutato 20 milioni, oppure un prestito con diritto di riscatto". Nessuna delle due interessa all’Inter, che chiede l'obbligo di riscatto a 28 milioni. "Va ricordato che il tedesco è arrivato dall’Atalanta lo scorso gennaio per 15 milioni più 10 di bonus, peraltro non ancora tutti maturati. Dunque, l’Inter metterebbe a segno una plusvalenza. Ma soprattutto, inserendo l’obbligo di riscatto avrebbe la garanzia di un incasso sicuro, risolvendo dunque il problema delle necessità di ricavare i famosi 60 milioni dal mercato - spiega la rosea -. Di contro, lo Stoccarda valuta Sosa non meno di 20 milioni: l’idea dell’Inter è alzare la quota del prestito per ottenere in cambio il diritto e non l’obbligo".

E Francesco Acerbi? Secondo la Gazzetta, magari la partenza di Gosens potrebbe sbloccare anche questo affare.