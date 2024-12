Ormai è evidente l'apprezzamento dell'Inter per Nico Paz, il gioiello del Como che stasera sarà protagonista a San Siro nel posticipo del lunedì. Come spiega la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri stanno seguendo il talento argentino già da un po' e contro la Roma c'è stato il blitz di Zanetti al Sinigaglia per osservarlo ancor più da vicino.

La conferma indiretta è arrivata dallo stesso Inzaghi ieri in conferenza: "Paz ha grande qualità, un buon fisico e un ottimo piede, farà una carriera grandissima. Non lo conosco ma me ne hanno parlato molto bene anche a livello umano". Due indizi bastano e avanzano per fare una prova, specialmente se l’allenatore dell’Inter si interessa a un potenziale obiettivo anche sotto l’aspetto caratteriale. Il profilo di Paz, poi, si incastra con l’identikit del giocatore per il quale vale la pena investire secondo Oaktree: giovane (classe 2004) e di grande talento.

Il Real Madrid ha prelevato Nico Paz dal vivaio del Tenerife nel 2016 per poi cederlo la scorsa estate al Como, riservandosi il diritto di recompra, oltre alla percentuale sulla rivendita. "Ma se da Madrid non si muoveranno subito l’Inter può entrare in scena - assicura la rosea -. E mettere sul piatto col Como un altro ventenne di grande prospettiva, quel Pio Esposito che segna a ripetizione allo Spezia in B e si prepara al salto tra i big".



ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!