Si preannuncia una giornata chiave sul fronte Acerbi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, oggi è in programma un incontro tra il suo agente, Federico Pastorello, e il presidente della Lazio, Claudio Lotito.

L'obiettivo dell'entourage è quello di verificare la possibilità di liberarsi e vestirsi di nerazzurro. La Lazio potrebbe accettare il prestito, magari con riscatto obbligatorio ad una cifra contenuta. Una formula che potrebbe essere gradita ai dirigenti nerazzurri che non hanno avuto il via libera per fare operazioni onerose, come quella di Akanji, in difesa.