Ormai quello di Inzaghi è un metodo collaudato: grande turnover tra campionato e Champions. E i risultati, almeno finora, gli stanno dando ragione, sebbene i benefici di questa strategia dovrebbero vedersi soprattutto in primavera. E allora anche la Gazzetta dello Sport conferma: tra la formazione che è scesa in campo sabato a Verona e quella che stasera inizierà la partita ci saranno otto variazioni, sempre che la rifinitura della mattinata non regali novità o contrattempi. E sarebbero state nove, le variazioni, se Frattesi non si fosse fermato per un’infiammazione alla caviglia sinistra (probabile tribuna per lui, obiettivo Firenze).

Stasera - si legge - la giostra sarà guidata da Taremi e Lautaro, neppure un secondo giocato sabato a Verona. Il traguardo degli ottavi ha un grande appeal a livello sportivo, ma c'è anche una forte componente economica: dalla Champions i nerazzurri hanno già virtualmente incassato 57 milioni e la posizione in classifica cambia anche i potenziali guadagni.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro.

