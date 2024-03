Buone notizie dal campo ma anche dall'infermeria per l'Inter. Inzaghi prepara il Monday Night col Genoa e può sorridere per tre recuperi. Il primo è quello di Frattesi: il centrocampista, uscito dopo il gol con l'Atalanta e per il quale non son stati necessari gli esami, ha smaltito l'affaticamento ed è atteso al rientro in gruppo già oggi. L'ex Sassuolo con il Grifone ci sarà, così come Thuram e Acerbi. Il francese e il difensore ieri hanno intensificato i carichi di lavoro e oggi torneranno a lavorare con i compagni, almeno parzialmente: entrambi viaggiano verso la convocazione, riporta La Gazzetta dello Sport.

Oltre ai lungodegenti Sensi e Cuadrado (e allo squalificato Bastoni), l'unico indisponibile resta Calhanoglu: il turco sta seguendo un programma personalizzato e punta al rientro contro il Bologna. L'obiettivo dello staff nerazzurro è averlo al top della condizione per la trasferta di Madrid contro l'Atletico.

