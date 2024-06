Un altro nome in uscita, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, è quello di Franco Carboni, fratello di Valentin. Carboni è appena rientrato dal prestito alla Ternana dopo aver avuto pochissimo spazio nel Monza.

Il 21enne laterale sinistro ha scelto il River Plate (su di lui c'era anche il neo promosso Venezia) e andrà in prestito ai Millonarios. Il club argentino pagherà per intero il suo ingaggio e lo riporterà in patria in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto per l'Inter.