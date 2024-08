Finalmente Palacios. Oggi arriverà la fatidica firma sul quinquennale che legherà il giovane Tomas all'Inter. Come conferma la Gazzetta dello Sport, dopo gli intralci burocratici delle ultime ore, risolte ieri, il difensore argentino potrà abbracciare i suoi nuovi compagni e vestire il nerazzurro.

Stasera sarà in tribuna per assistere al match con l'Atalanta, poi da domani ad Appiano Gentile per iniziare davvero la nuova avventura. L'operazione era già stata chiusa la scorsa settimana, poi c'è stato bisogno di tempo per dirimere in Argentina la diatriba tra l'Indipendiente Rivadavia e il Talleres. Il via libera è arrivato solo ieri sera, adesso ci sarà solo da formalizzare con la firma del giocatore: Palacios, a Milano da domenica scorsa, ha già sostenuto le visite mediche e ottenuto l’idoneità sportiva.

E così anche Inzaghi è stato accontentato, completando la rosa con il vice-Bastoni: stessa stazza e piede altrettanto educato.