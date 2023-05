Mercoledì sera, allo stadio Olimpico di Roma, l’Inter giocherà la sua quarta finale in due anni, contendendo alla Fiorentina la Coppa Italia. Il 10 giugno si aggiungerà l'ultimo atto più prestigioso di tutti, quello della Champions League. "Giocare così tante deve farci crescere", ha spiegato ieri Simone Inzaghi. Che, dopo il maxi-turnover operato al Maradona ieri, tornerà a puntare sui titolarissimi: la formazione, secondo la Gazzetta dello Sport, dovrebbe essere per nove undicesimi quella del doppio euroderby, con un cambio forzato (Brozovic al posto dell'infortunato Mkhitaryan) e uno annunciato (Handanovic per Onana). "Era lo sloveno il portiere designato per la Coppa Italia, ma l’espulsione nell’andata di semifinale con la Juve gli aveva fatto saltare il ritorno a San Siro. Al di là delle rotazioni, però, è un ultimo premio per una bandiera al passo di addio", si legge sulla rosea.

