Il Bologna vuole puntare su Giovanni Fabbian già da questa stagione, senza girarlo in prestito a un altro club, una volta acquistato dall'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, se la trattativa con i nerazzurri andrà in porto per 5 milioni di euro, con “recompra” fissata a 12 milioni garantita ai nerazzurri, l'ex Reggina rimarrà a disposizione di Thiago Motta.