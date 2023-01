Uno dei grandi dubbi di formazione dell'Inter per il match di questa sera contro il Monza è legato all'attacco. Il piano di Inzaghi è chiaro: portare tutti e quattro gli uomini a disposizione - Lukaku, Lautaro, Dzeko e Correa - allo stesso livello di condizione in vista della Supercoppa del 18 gennaio. Per farlo sarà cruciale la gestione delle forze e dei minutaggi tra oggi, martedì in Coppa Italia e ancora sabato prossimo con il Verona in campionato.

Il Cigno ha deciso il big match contro il Napoli, ma secondo La Gazzetta dello Sport all'U-Power Stadium può rivedersi dal 1' la Lu-La. "Inzaghi si è preso anche le ultime ore di oggi per decidere la coppia di attaccanti per stasera: troppo vicine, in fondo, le fatiche con il Napoli. Ma la tentazione è un ritorno all’antico e si chiama Lu-La. Lukaku e Lautaro insieme, come accaduto solo nelle prime tre giornate di questo campionato, prima dell’infortunio del belga. Lukaku e Lautaro vicini, come in fondo era stata pensata anche questa Inter la scorsa estate".