L'ovazione al suo ingresso in campo nel match benefico di ieri ha offerto a Paulo Dybala l'antipasto di quello che potrebbe avvenire il prossimo anno a San Siro qualora dovesse davvero scegliere l'Inter. Striscioni e cori per l'ormai ex juventino, che deve capire ancora quale sarà la sua nuova casa.

"La Roma non si è ancora mai fatta sentire con l’agente del giocatore, l’Inter invece è una possibilità molto più concreta - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Marotta conosce benissimo Paulo e vuole regalarlo ai tifosi nerazzurri per lenire il dispiacere dello scudetto sfumato. Tra Marotta e Jorge Antun, agente-amico di famiglia dell’argentino, c’è già stato un primo incontro, senza però parlare di cifre. Le parti si sono date appuntamento a fine campionato per entrare nei dettagli. Marotta ha in testa un quadriennale (tre anni più un’opzione per il quarto) a 6 milioni di euro, più ricchi bonus per provare ad avvicinarsi il più possibile all’offerta presentata dalla Juventus a ottobre, poi ritirata (8+2 di bonus)". Le possibilità di un suo approdo nella Milano nerazzurra non sono basse.

Acquista QUI i prodotti originali Inter