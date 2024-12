Massima concentrazione: questo il diktat di Inzaghi alla vigilia del match con il Parma. Una partita da vincere per rifarsi sotto al Napoli dopo la gara rinviata a Firenze che ha fatto perdere contatto con la vetta.

Anche per questo - secondo la Gazzetta - Inzaghi non farà rotazioni di formazione. Quindi, se non arriveranno sorprese dalla giornata di oggi, le indicazioni sono tutte per la conferma della squadra che aveva iniziato la partita domenica scorsa a Firenze. Rispetto al Franchi, torna a disposizione Carlos Augusto, mentre ancora è ai box Acerbi. L'obiettivo è quello di fare 12 punti nelle 4 giornate che restano prima di partire per andare a giocare la Supercoppa e rinviare anche il match con il Bologna (sarà recuperato il 15 gennaio).

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.