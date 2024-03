Non bastasse il caso Acerbi, in casa Inter è arrivata ieri un'altra pessima notizia: infortunio per Stefan de Vrij in Nazionale.

Come conferma la Gazzetta dello Sport, il centrale si è fermato nel corso dell’allenamento per un fastidio muscolare accusato agli adduttori ed è stato immediatamente liberato dal c.t. Koeman per fare ritorno a Milano e valutare il problema. Secondo la rosea, le prime sensazioni non lasciano tranquilli: gli esami potrebbero slittare a domani, ma appare difficile vedere De Vrij in campo già con l'Empoli fra 10 giorni.

Inzaghi valuta già alternative in caso di doppio forfait Acerbi/De Vrij. Il favorito è Bastoni, che già è stato impiegato in quella posizione in passato. La buona notizia riguarda Carlos Augusto, che viaggia spedito verso il rientro con l’Empoli. Arnautovic, invece, punta l'Udinese.

