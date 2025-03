Ancora 48 ore per capire se De Vrij potrà essere del gruppo nerazzurro che viaggerà verso Bergamo oppure no. Come scrive stamane la Gazzetta dello Sport, infatti, ieri alla ripresa degli allenamenti il centrale ha lavorato a parte in modo da gestire l'infiammazione al ginocchio che non gli ha consentito di prendere parte alla partita contro il Feyenoord.

E quello dell'ex Lazio è anche l'unico dubbio per Inzaghi per quanto riguarda l'infermeria. Purtroppo, infatti, in vista del match con l'Atalanta, non ci sono speranze di recuperare nessuno degli infortunati: resteranno out Dimarco, Darmian, Zalewski e, ovviamente, Zielinski. I primi tre si rivedranno dopo la sosta, mentre per l'ex Napoli se ne riparlerà fra una quarantina di giorni.