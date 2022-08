Matteo Darmian si è rivelato un jolly utilissimo anche in questo avvio di stagione, con il primo assist messo a segno contro il Lecce . A sottolinearne le qualità è La Gazzetta dello Sport . "In principio la divisione dei compiti sulla fascia destra sembrava abbastanza delineata: Dumfries quando c'è da spingere, Darmian quando c'è da essere più prudenti, con l'olandese che partiva avvantaggiato nelle gerarchie - si legge nell'edizione online -. Ma il campo racconta una realtà diversa".

Si ripropone così un ballottaggio sulla fascia destra, tra Darmian e Dumfries, che salvo imprevisti di mercato rivedremo per la stagione in corso. "I Blues per quanto abbiano bisogno di un innesto nel reparto – complice il probabile trasferimento di Marcos Alonso al Barcellona – non hanno accettato le condizioni dell'Inter, che aveva chiesto una cifra tra i 45 e i 50 milioni di euro. I discorsi potrebbero riaprirsi nelle due settimane che restano alla chiusura del calciomercato, quando le esigenze potrebbero essere cambiate rispetto a due mesi fa".