Notizie buone e altre meno dall'infermeria sempre troppo piena in casa Inter. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, la migliore delle news arriva da De Vrij: per lui solo crampi, a Venezia ci sarà. Chi invece probabilmente salterà la sfida in Laguna è Calhanoglu: il turco ha avvertito un fastidio durante il derby e si è preferito prendersi qualche ora per valutare tutto con attenzione. Nel pomeriggio o al più tardi domani mattina si sottoporrà ad esami strumentali: nessuno intende rischiare di aggravare la situazione, quindi appare scontato che il 20 nerazzurro non sarà titolare contro il Venezia.

Altra situazione da monitorare è quella di Correa: anche lui ha accusato un problema muscolare alla vigilia della finale di Supercoppa e oggi farà gli esami. Al contempo si registra il recupero totale di Thuram, che sarà regolarmente in campo contro la squadra di Di Francesco. Infine la difesa. Pavard c'è e sarà convocato e per Bisseck non c'è preoccupazione: solo affaticamento per il tedesco. Out resta Acerbi: qualcosa è andato storto prima di Leverkusen, a dicembre, e serve ancora un po’ di pazienza: punta il Bologna.