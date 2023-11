Dopo essersi sfiorati nella notte di Rio De Janeiro la notte tra martedì e mercoledì scorso in occasione di Brasile-Argentina, Gleison Bremer e Lautaro Martinez sono pronti a sfidarsi in uno Juventus-Inter che sa di vetta. Lo scontro tra il difensore bianconero e il bomber nerazzurro è uno dei focus offerti oggi da La Gazzetta dello Sport.

Nello spazio dedicato al Toro, la rosea ricorda che in campionato ha segnato 12 gol in 12 partite (una rete ogni 82'), ma l'incrocio con la Juve a Torino non gli ha mai portato bene: in campionato ai bianconeri ha segnato una sola volta, quattro anni fa. E allo Stadium non ha mai esultato. Tra le squadre affrontate più di cinque volte, è quella contro cui Lautaro ha la peggior media gol: un gol questa sera gli permetterebbe di sfatare il tabù personale e di aiutare l'Inter a conservare il primo posto. Ecco perché adesso il capitano nerazzurro "ha voglia di una grande notte - scrive il giornale -. Lui che ormai si sente un simbolo del club, non può non sentire questa sfida in maniera particolare".

