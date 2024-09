La situazione di Joaquin Correa all'Inter è sempre più complicata: destinato a lasciare i nerazzurri in estate, alla fine non si è trovata una soluzione per la sua partenza e il Tucu è rimasto ad Appiano Gentile, ai margini delle rotazioni di Simone Inzaghi. La chiave, ricorda la Gazzetta dello Sport, è la lista dei giocatori per la Champions League che l'Inter dovrà consegnare entro le prossime ore: al momento, è lui l’indiziato principale a rimanere fuori, con Tomas Palacios in alternativa. L’unico dubbio è legato alle sue caratteristiche: Correa è l’unica punta in rosa in grado di dare una scossa a gara in corso sul piano del dribbling, della velocità e dello spazio aperto, che può anche spaccare una partita da subentrante.

C'è anche il problema legato al suo peso a bilancio: circa 6,5 milioni lordi l’anno con un contratto fino a giugno. In estate, nonostante qualche ammiccamento in Grecia e Arabia Saudita, non l’ha voluto nessuno. L'ultimo spiraglio per una cessione resta la Turchia, dove il calciomercato chiuderà il 13 settembre.

