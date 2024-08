"Per l’Inter Joaquin Correa è diventato un problema". L'analisi dei colleghi di Gazzetta.it è sul Tucu, anche in ottica calciomercato. Non sarà facile, per Correa, trovare una squadra, visto che guadagna 6,5 milioni lordi a stagione, circa 3,5 netti, e al momento non ha mercato.

Qualche formazione che lo segue c'è, visto che piace all’Aek Atene, qualche spiffero dall'Arabia Saudita, ma sono solo bisbigli. Per il momento niente di concreto.