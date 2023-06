A cinque giorni dalla finale di Champions League, Edin Dzeko conserva ancora un lieve vantaggio su Romelu Lukaku per occupare l'ambita casella al fianco di Lautaro Martinez nell'attacco dell'Inter anti-Manchester City. Il motivo principale lo spiega la Gazzetta dello Sport: nonostante Big Rom abbia mostrato in allenamento i dati fisici migliori, oltre che statistici da aprile in poi, per il bosniaco non può non contare la storia di questa cavalcata europea. "Peraltro, quando si ragiona di Lukaku si fa riferimento alle ripartenze da mettere in atto per mettere in crisi la difesa di Guardiola. E probabilmente si sottovaluta il fatto che lo stesso Dzeko garantisca la possibilità di agire in contropiede, magari lavorando e riuscendo a gestire sulla trequarti palloni per spedire in porta i compagni, che sia Lautaro o gli esterni Dumfries e Dimarco. Dzeko dà più soluzioni. E forse, rispetto a Lukaku, ha dimostrato di essere meno incisivo entrando a gara in corso", si legge sulla rosea.

