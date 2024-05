Fallisce ancora l'opportunità di bissare lo scudetto in casa Inter, dove la Primavera di Cristian Chivu replica il forfait di due anni fa della Prima squadra, abbandonando la corsa al Titolo in semifinale contro il Sassuolo. Nel 2021/22 mentre l'Inter di Simone Inzaghi perdeva il Tricolore facendolo scivolare nelle mani del Milan di Pioli quella di Chivu alzava il titolo, quest'anno le sorti delle due squadra si sono invertite e se Lautaro Martinez ha alzato al cielo la Coppa, non è riuscito nell'impresa il capitano dell'U19 Aleksandar Stankovic. Alla fine del pesante e anche inaspettato ko incassato ieri sera contro i neroverdi al Viola Park, il condottiero della capolista della classifica Primavera della regular season ha annunciato l'addio ai nerazzurri. Già all'indomani della separazione annunciata da Chivu, la Gazzetta dello Sport 'spoilera' il suo successore.

Al suo posto arriverà arriverà Andrea Zanchetta. I dirigenti interisti attingono alle forze interne, promuovendo l'allenatore dell'Under 18, "protagonista di un ottimo percorso nel settore giovanile e ancora in corsa per lo scudetto dopo un campionato concluso al primo posto" sottolinea la Rosea che ricorda il suo passato alla Juventus Primavera nella stagione 2013-2014, annata in cui vinse una Supercoppa di categoria prima dell'esonero arrivato a marzo. Arrivato a Milano nel 2016, "sarà anche il simbolo del nuovo corso del direttore del settore giovanile Massimo Tarantino, pronto al secondo anno di gestione. Se la panchina dell'Under 18 è però ancora vacante", mentre l'Under 17 sarà affidata a Samir Handanovic. Dopo una prima stagione da osservatore dei portieri in ottica prima squadra, l'ex capitano della Beneamata comincerà dunque la carriera da allenatore.

