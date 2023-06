Dusan Vlahovic può lasciare la Juventus durante il mercato estivo. Lo scenario è dipinto da La Gazzetta dello Sport, che ipotizza come il serbo possa seguire le orme di Matthijs De Ligt: il Bayern Monaco è a caccia dell’erede di Lewandowski, ma sull'ex Fiorentina ci sono anche il Chelsea e l’Atletico Madrid.

Gli emissari dei Blues e dei Colchoneros, stando alle informazioni raccolte dalla rosea, hanno ancorato le loro offerte a degli scambi. "In particolare la società di Miguel Angel Gil vorrebbe restituire Alvaro Morata alla Juve per integrare la contropartita economica", mente "il Chelsea ha proposto di avviare il dialogo partendo da Romelu Lukaku, ora in prestito all’Inter - si legge -. Ma soprattutto questa pista appare improbabile, anche alla luce delle recenti polemiche con il centravanti belga seguite ai cori razzisti. Ovviamente in questa fase interlocutoria va messo nel conto che potranno arrivare aggiornamenti significativi già nelle prossime settimane. E la Juve non ha fretta, per svariati motivi".

