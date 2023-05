Al momento, non ci sono ancora indicazioni da parte dell'Inter per quanto riguarda il meccanismo dei vendita dei biglietti per la finale di Champions League che si giocherà contro il Manchester City a Istanbul il prossimo 10 giugno. Come spiega la Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni il club di Viale della Liberazione informerà il popolo nerazzurro con i dettagli delle fasi di vendita dei biglietti e dei pacchetti previsti: "Molto probabilmente saranno messi a disposizione le accoppiate con i viaggi in pullman o in aereo. E i voli ieri avevano già raggiunto valori clamorosi: un diretto Malpensa-Istanbul oscillava tra gli 800 e i mille euro. E siamo solo al primo passo verso la grande notte. Insomma, servirà un investimento corposo, ma il popolo interista è pronto a muoversi in massa, a caccia del grande sogno".

Per il momento, la quota indicata dalla UEFA è quella di 20mila biglietti garantiti a ognuno dei due club. Previsto un incontro tra le parti per poi stabilire ogni dettaglio ulteriore. "Al momento l’Inter non sembra orientata a qualche formula speciale tipo la Roma lo scorso anno, che per la finale di Conference decise di premiare gli abbonati, andando ad estrarre tra loro tutti i tagliandi messi a disposizione dalla UEFA - puntualizza la rosea -. L’attesa cresce, come la voglia di tutti di partecipare alla spedizione turca". Non è da escludere l'apertura del Meazza per guardare la gara su maxi-schermo.

