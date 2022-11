"Le italiane, per una volta, non sembrano destinate allo scivolo pensionistico: evitate le big, Real, Bayern, City, Chelsea, lo stesso Benfica, tutte teoricamente fuori dalla portata di Inter e Milan, non restavano che Tottenham e Porto . Così è stato. Niente più alibi, si può passare. Il Napoli parte decisamente avanti con l’Eintracht". Questo il commento della Gazzetta dello Sport all'indomani del sorteggio di Nyon.

In particolare sull'Inter: "C’è un altro doppio ex: Sergio Conceiçao, tecnico emergente dei portoghesi, ha giocato in nerazzurro ed è stato compagno di Inzaghi nella Lazio. Conceiçao ha incartato la Juve negli ottavi 2021 con un calcio avvolgente e inafferrabile, giocatori che cambiavano ruolo e posizione, possesso “portoghese”. Nei gruppi anche il Milan era andato ko. Percentuali in equilibrio, sofferenza sicura, ma non c’era di meglio", assicura la rosea.